Conti e Theo Hernandez: sulle fasce il Milan ha scoperto un tesoro

VERSO INTER-MILAN – Come riportato dalla Gazzetta dello Sport questa mattina, se da una parte l’Inter può puntare sugli esterni Moses e Young, ultimi arrivati dal mercato invernale, il Milan può certamente rispondere con due terzini all’altezza come Theo Hernandez e Andrea Conti. Entrambi sono in un buonissimo momento di forma, con la luce del francese che ovviamente splende di più.

L’ex Real Madrid, infatti, ha segnato 6 reti in questa stagione tra campionato e Coppa Italia, a cui vanno aggiunti anche due assist. In Serie A punta al record di Aldo Maldera che nella stagione 1978-79 segnò 9 reti con la maglia rossonera (record del club). Theo è arrivato in estate per 20 milioni, convinto da un blitz ad Ibiza di Paolo Maldini in persona. Ora il laterale mancino vale oltre 50 milioni.

In costante ripresa anche Andrea Conti, che contro l’Udinese ha trovato il suo primo assist stagionale, a cui si aggiunge ai 3 della passata annata. L’ex Atalanta sta trovando continuità e costanza di prestazioni, superando spesso nelle gerarchie l’amico Calabria. Rispetto al classe ’96 garantisce maggior precisione nei cross e una spinta più importante. La tonsillite gli ha impedito di giocare contro il Verona, ma nel derby ci sarà e probabilmente giocherà dal 1′.

Il punto debole di entrambi e su cui dovranno ancora lavorare è la fase difensiva. I limiti si vedono ancora e il test contro l’Inter sarà un banco di prova importante da questo punto di vista. Intanto Andrea Pirlo ‘spara’ su Suso.. CONTINUA A LEGGERE>>

