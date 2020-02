Inter-Milan, previsto per oggi il ritorno in gruppo di Ibrahimovic

VERSO INTER-MILAN – Anche ieri lo svedese si è allenato a parte con una seduta personalizzata al centro sportivo di Milanello a Carnago. Oggi Zlatan Ibrahimovic dovrebbe tornare in gruppo col resto dei compagni e avrà, dunque, solamente due sedute di allenamento per prepararsi al meglio alla gara contro l’Inter in programma domenica sera. Al suo fianco ci sarà il giovane Rafael Leao, il quale sta cercando di apprendere il più possibile dal campione svedese. Ecco il report della seduta di ieri>>>

