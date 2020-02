Inter-Milan, Leao studia e impara: ora cerca una notte alla Ibrahimovic

INTER-MILAN – Il primo derby non si scorda mai, specialmente se in quella occasione è arrivata per Rafael Leao la prima maglia da titolare nella sua avventura in rossonero. Nel match dello scorso settembre, infatti, sulla panchina del Milan c’era ancora Marco Giampaolo e contro i nerazzurri fece debuttare la stellina lusitana dal primo minuto. Una buona prestazione che convinse il tecnico di Giulianova a riproporlo anche per alcune partite seguenti, salvo poi rimetterlo in panchina.

Il tutto in attesa dell’arrivo di Zlatan Ibrahimovic. Da quando lo svedese è tornato al Milan, la giovane stella ex Lille è tornata prepotentemente a far parte del progetto e della formazione titolare. Quando Ibra ha riposato (in Coppa Italia), lo ha fatto anche il classe 1999, con l’unica eccezione dell’ultimo match contro il Verona in cui Zlatan era assente per influenza.

Contro gli scaligeri Leao non ha convinto da prima punta. Senza un partner come Ibrahimovic fa più fatica e i suoi movimenti e la sua corsa spesso non sono stati efficaci. Leao sta studiando il campione e sogna domenica di poter vivere una serata importante. L’intesa tra i due sia dentro che fuori dal campo. Sul rettangolo verde, il portoghese ha trovato la via del gol solamente a Cagliari, nel match di esordio da titolare di questa strana coppia.

Con il 4-4-2 rossonero Leao guadagna imprevedibilità. Con Ibra si trova molto bene e per caratteristiche si può dire che avvenisse anche 10 anni fa quando lo svedese aveva al suo fianco giocatori come Cassano, Pato o Robinho. Leao sogna e ci crede. Perché su di lui non ha scommesso solo il Milan investendo oltre 30 milioni, ma anche Ibra che nelle sue qualità crede ciecamente. Queste, intanto, le notizie più importanti della giornata di ieri>>>

