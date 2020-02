Inter-Milan, Ibrahimovic specialista da derby: vinti 5 su 8 a Milano

VERSO INTER-MILAN – Zlatan Ibrahimovic si può dire che è uno specialista del derby di Milano: nella sua carriera ne ha vinti 5 su 8 (4 in rossonero) e segnato ben 5 reti, 3 da milanista e 2 con la maglia dell’Inter. Il Milan che non batte la squadra nerazzurra in campionato dal lontano 2016, conta di poter fare affidamento su questi numeri e aggrapparsi sulle grandi spalle del centravanti di Malmoe. Intanto, ecco le ultime di formazioni di mister Pioli>>>

