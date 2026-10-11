Brutte notizie per il Milan durante la sfida contro il Sassuolo, valida per la sesta giornata di Serie A. Matteo gabbia è stato costretto ad abbandonare il terreno di gioco dopo 20' fischio d'inizio a causa di un brutto infortunio. Il difensore rossonero è uscito dal campo in barella: non è riuscito a rialzarsi sulle sue gambe.

Milan, Gabbia k.o

Al momento non ci sono ancora notizie sulla natura o sull'entità dell'infortunio. Si parla di un infortunio serio al flessore della coscia sinistra. Per avere un quadro molto più chiaro sulle sue condizioni fisiche, nelle prossime ore verranno sicuramente effettuai i soliti esami strumentali, che permetteranno anche di stabilire i tempi di recupero.

Al suo posto, Ruben Amorim ha inserito Koni De Winter, chiamato a prendere il posto dell'italiano a partita in corso. Una bruttissima notizia che, dopo la vicenda Saelemaekers, attacca ancora la squadra rossonera.