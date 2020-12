Sassuolo-Milan, infortunio per Tonali: le condizioni | PM News

SASSUOLO MILAN ULTIME NEWS – Infortunio per Sandro Tonali nel corso della gara di Reggio Emilia: il classe 2000 è uscito all’intervallo. Per l’ex Brescia, come appreso dalla nostra redazione, si tratta di un risentimento all’adduttore destro in seguito ad un contrasto. Da valutare dunque il suo impiego contro la Lazio mercoledì sera. Notizia davvero pessima visto che Pioli dovrà fare a meno nel ruolo anche di Bennacer (infortunato) e Kessie (squalificato).

