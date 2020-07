ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Secondo cambio obbligato per Stefano Pioli in Sassuolo-Milan. Dopo l’infortunio occorso ad Andrea Conti all’11′, infatti, il Milan ha perso anche il suo capitano Alessio Romagnoli, che sembra essersi stirato durante uno scatto. Al suo posto il giovane Matteo Gabbia. PER SEGUIRE IL LIVE TESTUALE DEL MATCH TRA I NEROVERDI ED I ROSSONERI, CONTINUA A LEGGERE >>>

