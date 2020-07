ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Subito cambio per Stefano Pioli in Sassuolo-Milan al ‘Mapei Stadium‘ di Reggio Emilia. Il terzino destro Andrea Conti, infortunato (sembra che abbia accusato un problema al ginocchio), non ce la fa e, al suo posto, all’11′, ecco l’ingresso in campo del suo sostituto naturale, Davide Calabria. PER SEGUIRE IL LIVE TESTUALE DI SASSUOLO-MILAN, CONTINUA A LEGGERE >>>

SEGUICI SUI SOCIAL: CLICCA QUI ⇓