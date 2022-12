Salernitana, Maggiore in dubbio per il Milan: il comunicato del club

La Salernitana ha comunicato che Giulio Maggiore ha rimediato un guaio fisico nell'ultima amichevole. È in dubbio per il Milan

Il 4 gennaio, dopo la fine dei Mondiali di Qatar 2022, torneranno in campo i club di Serie A per ridare il via al campionato, interrotto a metà novembre. Tra le società impegnate, grandi obiettivi li ha il Milan, che vuole ricominciare a dare la caccia al Napoli capolista.