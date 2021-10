Roma-Milan, out Pellegri: ecco il motivo della sua assenza | PM News

Pietro Pellegri escluso dall'elenco dei convocati per Roma-Milan di stasera allo stadio 'Olimpico'. Ecco il problema del giovane attaccante

Pietro Pellegri , classe 2001 , è stato escluso dall'elenco dei convocati per Roma-Milan di questa sera allo stadio 'Olimpico'. Il giovane attaccante ligure, pertanto, non è partito alla volta della Capitale insieme ai suoi compagni di squadra: sarà ancora una volta assente.

Secondo quanto appreso dalla nostra redazione, Pellegri, nel corso dell'allenamento di ieri, si è procurato un fastidioso trauma contusivo alla caviglia destra. Ennesimo stop, dunque, per l'ex centravanti di Monaco e Genoa, il quale, da quando è arrivato in rossonero, non riesce a trovare un briciolo di continuità. Milan, occhi su un forte esterno offensivo per gennaio: le ultime >>>