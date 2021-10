Roma-Milan, i convocati di Pioli: assente Rebic, torna Brahim Díaz

I convocati di mister Stefano Pioli per Roma-Milan di questa sera allo stadio 'Olimpico'. Fuori causa il croato, torna il fantasista andaluso

Stefano Pioli, tecnico rossonero, ha diramato la lista dei convocati per Roma-Milan , partita dell'11^ giornata della Serie A 2021-2022 , in programma questa sera, alle ore 20:45 , allo stadio 'Olimpico'.

Assente, come previsto, Ante Rebic. Mancherà anche Pietro Pellegri. Torna, invece, nell'elenco dei calciatori disponibili per le partite, il fantasista andaluso Brahim Díaz, che ha superato il CoVid. Così come Fodé Ballo-Touré, assente contro il Torino. Questa, dunque, la lista dei calciatori convocati da mister Pioli per Roma-Milan.