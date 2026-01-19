Domenica 25 gennaio, alle ore 20:45, si disputerà allo stadio 'Olimpico' Roma-Milan, partita della 22^ giornata della Serie A 2025-2026 e Gian Piero Gasperini, tecnico dei giallorossi, dovrà fare i conti con un'assenza importante, quella di Mario Hermoso. Il difensore spagnolo, classe 1995, ha rimediato un infortunio ieri sera, durante la sfida vinta per 2-0 dai capitolini in casa del Torino e oggi ha svolto gli esami strumentali per capire l'entità del problema.
Pianeta Milan
I migliori video scelti dal nostro canale
PIANETAMILAN news milan infortuni Roma, lesione di secondo grado per Hermoso: il difensore salterà la sfida contro il Milan
INFORTUNI
Roma, lesione di secondo grado per Hermoso: il difensore salterà la sfida contro il Milan
Assenza importante per Gian Piero Gasperini, tecnico dei giallorossi, in vista di Roma-Milan di domenica 25 gennaio, alle ore 20:45, sfida della 22^ giornata della Serie A 2025-2026: Mario Hermoso sarà costretto al forfait per un serio infortunio
LEGGI ANCHE: Camarda torna al Milan o resta al Lecce? Le ultime news. Importante novità sull'infortunio >>>
L'esito non è buono: lesione di secondo grado all'ileopsoas. Anche se non c'è rottura tendinea, l'ex Atlético Madrid dovrebbe rimanere fuori dai 30 ai 45 giorni. Pertanto, Hermoso salterà sicuramente Roma-Milan, ma non soltanto. Il centrale mancino dei giallorossi di Gasperini darà forfait anche per le partite di Europa League contro Stoccarda e Panathinaikos, oltre che per i match di campionato contro Udinese, Cagliari e Napoli. La Roma, dunque, ora valuterà se tornare sul mercato per prendere il centrale rumeno Radu Drăgușin dal Tottenham.
© RIPRODUZIONE RISERVATA