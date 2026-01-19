Domenica 25 gennaio, alle ore 20:45, si disputerà allo stadio 'Olimpico' Roma-Milan, partita della 22^ giornata della Serie A 2025-2026 e Gian Piero Gasperini, tecnico dei giallorossi, dovrà fare i conti con un'assenza importante, quella di Mario Hermoso. Il difensore spagnolo, classe 1995, ha rimediato un infortunio ieri sera, durante la sfida vinta per 2-0 dai capitolini in casa del Torino e oggi ha svolto gli esami strumentali per capire l'entità del problema.