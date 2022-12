Milan, stop anche per Origi: verrà rivalutato tra una settimana | News

Divock Origi dovrà stare fermo ai box per un paio di giorni: l'attaccante belga del Milan verrà rivalutato tra una settimana

Stando a quanto riferisce 'Sky Sport', è stato confermato il problema al bicipite del flessore destro. Origi verrà rivalutato tra una settimana e, a questo punto, è in forte dubbio per la sfida di campionato del 4 gennaio contro la Salernitana. Milan, incontro a Capodanno con Leao per il rinnovo.