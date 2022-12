Milan, Maignan non recupera: verrà rivalutato tra due settimane | News

Non arrivano buone notizie dall'infermeria di Milanello: Mike Maignan non ha ancora recuperato dal suo problema al polpaccio

Non arrivano grandi notizie dall'infermeria di Milanello. Mike Maignan, fermo ormai da settembre per un problema al polpaccio, continua ad essere alle prese con questo fastidio che gli ha impedito non solo di saltare diverse partite con il Milan, ma anche di non prendere parte al Mondiale in Qatar con la nazionale francese. Questo problema, diversamente da quanto si potesse pensare fino a qualche giorno fa, lo farà restare ai box ancora per diversi giorni.