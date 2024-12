Milan-Roma, Pulisic migliora. Le ultime sugli infortunati rossoneri

Verona-Milan , una partita vinta con riserva dai rossoneri. Paulo Fonseca ha dovuto fare i conti anche con i molteplici infortuni. Con Leao fuori nel primo tempo, erano tanti gli assenti: Pulisic , Loftus-Cheek, Musah, Okafor per citare i più recenti, compreso Morata, fermato dalla tonsillite. Il Diavolo tornerà in campo domenica 29 dicembre contro la Roma. Chi può rientrare? Le ultime.

Verso Milan-Roma: Pulisic in miglioramento. Gli altri infortunati...

Come riportato dal sito pazzidifanta, le condizioni degli infortunati rossoneri sono state valutate nell'allenamento a Milanello primo dello stop per le feste natalizie. La sessione odierna ha dato delle risposte positive e altre negative. Christian Pulisic è in miglioramento, potrebbe rientrare pronto contro la Roma di Ranieri. Ci sono però alcune assenze confermate: Musah, Loftus-Cheek, Leao, Florenzi e Okafor non ci saranno contro i giallorossi, al netto di recuperi incredibili. Il portoghese punta a recuperare per la Supercoppa Italiana: il 3 gennaio la sfida della semifinale contro la Juventus.