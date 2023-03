Milan, Messias vero il recupero: il brasiliano punta alla Champions | News

Arrivano delle buone notizie sulle condizioni fisiche di Junior Messias . L'esterno brasiliano, come si può ben ricordare, ha rimediato un problema muscolare durante la gara di ritorno di Champions League contro il Tottenham che non gli ha permesso di prendere parte alle partite contro Salernitana e Udinese. Secondo quanto riporta Manuele Baiocchini, giornalista di 'Sky Sport', questa mattina l'ex calciatore del Crotone si è sottoposto ad esami strumentali per verificare il processo di guarigione.

Secondo l'inviato, Messias sarebbe sulla buona strada per il recupero, con la lesione che si starebbe cicatrizzando. Per la settimana prossima sono attesi nuovi esami e si avrà più certezza sul rientro del giocatore che punta al doppio confronto con il Napoli in Champions League. Mercato Milan, da Retegui a Okafor: sarà rivoluzione in attacco.