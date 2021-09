Milan-Lazio, mancherà Krunic: le condizioni del bosniaco | PM News

Rade Krunic, come anticipato dal tecnico Stefano Pioli, non sarà convocato per Milan-Lazio di domani. Queste le condizioni dell'ex Empoli

Daniele Triolo

Come anticipato dal tecnico rossonero Stefano Pioli durante la conferenza stampa di presentazione di Milan-Lazio, domani, tra le fila rossonere, sarà assente il centrocampista bosniaco Rade Krunic. Il classe 1993, infatti, è tornato infortunato dagli impegni con la sua Nazionale.

Krunic ha saltato le gare della Bosnia contro Francia, Kazakistan (qualificazioni ai Mondiali di Qatar 2022) e Kuwait (amichevole). Un vero peccato per l'ex Empoli, perché stava attraversando un ottimo momento di forma ed aveva giocato titolare contro Sampdoria e Cagliari.

Secondo quanto appreso dalla nostra redazione, Krunic ha ha riportato una lesione muscolare al polpaccio destro che richiederà degli esami specifici nel corso della prossima settimana. Le dichiarazioni integrali di Pioli in conferenza alla vigilia di Milan-Lazio >>>