Milan-Lazio, Pioli conferma: “Non ci saranno Krunic e Giroud”

Stefano Pioli, tecnico rossonero, durante la conferenza di presentazione di Milan-Lazio ha spiegato che Olivier Giroud non sarà convocato

Stefano Pioli, tecnico rossonero, ha parlato in conferenza stampa a Milanello alla vigilia di Milan-Lazio, partita valida per la 3^ giornata di Serie A e in programma domani alle ore 18:00 a 'San Siro'. Pioli, interrogato su come arriva il suo Milan dopo la sosta per le Nazionali, ha svelato come, tra le fila rossonere, ci saranno due assenze importanti.