Milan, l’esito degli esami strumentali per l’infortunio di Thiaw | PM News

Ieri sera, nel corso della ripresa di Milan-Borussia Dortmund, partita della 5^ giornata del Gruppo F della Champions League 2023-2024 terminata 1-3 per gli ospiti a 'San Siro', il Diavolo ha perso per infortunio Malick Thiaw. Nel tentativo, infatti, di rincorrere Jamie Bynoe-Gittens sulla fascia laterale, Thiaw ha accusato un problema muscolare e, al suo posto, è entrato Rade Krunić. Ma come sta l'ex Schalke 04 e per quanto tempo dovrà stare fermo ora?