Infortunio Bennacer: quali sono le attuali condizioni dell’algerino

Uno dei giocatori più importanti del Milan di questi ultimi anni è indubbiamente Ismael Bennacer . L'algerino ha formato una coppia formidabile con Sandro Tonali in questi ultimi anni riuscendo a vincere uno scudetto e ad arrivare in semifinale di Champions League persa contro l' Inter . L'impegno e la dedizione alla maglia rossonera hanno sempre ripagato la fiducia dell'allenatore e dei tifosi. Infatti Bennacer , grazie al suo impegno e alla sua qualità oggi è diventato uno dei beniamini della Curva Sud di Milano.

Sembrava andare tutto per il meglio fino a quando, nel primo tempo della partita d'andata della semifinale di Champions League persa per 2-0 con i cugini, arrivò l'infortunio. Si era capito sin dall'espressione dolorante che aveva in volto che, quella botta al ginocchio, lo avrebbe messo fuori dai giochi per un po' di tempo.