Milan, incerti i tempi di recupero dell’argentino Musacchio

MILAN NEWS – Come ricordato da ‘La Gazzetta dello Sport‘ oggi in edicola, il difensore centrale Mateo Musacchio, classe 1990, giunto al Milan nell’estate 2017 per 18 milioni di euro dal Villarreal, è indisponibile per un’infiammazione alla caviglia sinistra.

I tempi di recupero di Musacchio, che già ha saltato Juventus-Milan, semifinale di ritorno di Coppa Italia dello scorso venerdì, al momento restano incerti ma, purtroppo, ha evidenziato la ‘rosea‘, potrebbero non essere molto brevi.

Un problema in più, per Stefano Pioli, in vista della ripresa del campionato di Serie A. Lunedì sera, ore 19:30, i rossoneri saranno al ‘Via del Mare‘ per Lecce-Milan. QUESTE LE ULTIME SUL RINNOVO DI GIGIO DONNARUMMA >>>