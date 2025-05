Milan , Emerson Royal è arrivato in estato dal Tottenham ed è stato il titolare praticamente fisso di Fonseca e anche di Conceicao fino al mese di gennaio, quando i rossoneri hanno acquistato Kyle Walker per la fascia destra e il brasiliano si è fermato. Il terzino si è procurato una lesione al polpaccio importante contro il Girona il 22 gennaio 2025. Oggi, 2 maggio 2025, il terzino brasiliano è tornato a lavorare con il gruppo. Ecco il suo messaggio sui social.

"Dopo 99 giorni in cui non ho potuto fare quello che amo di più, giocare a calcio, sono tornato grazie a Dio. È stato un periodo molto strano e brutto, ma in cui ho anche imparato. Credo che ogni cosa abbia un perché e Dio me l'ha già mostrato: torno più forte di prima. Ho preferito lavorare invece che lamentarmi e ora Black Panther è più forte che mai. Grazie a tutti per il vostro affetto. Amo i miei compagni, amo il mio lavoro e amo il Milan".