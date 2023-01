Milan, ecco le condizioni degli infortunati Theo Hernández e Calabria

Il Milan , in questo inizio 2023 , fa nuovamente la conta degli infortunati. Fikayo Tomori , Theo Hernández e Davide Calabria non si sono allenati questa mattina a Milanello agli ordini del tecnico rossonero, Stefano Pioli .

Se per il difensore centrale inglese si tratta di una lesione muscolare (CLICCA QUI PER SAPERNE DI PIÙ), per gli altri due elementi della retroguardia del Diavolo la situazione è diversa.