Milan, l’esito degli accertamenti dell’infortunato Tomori | PM News

Fikayo Tomori è uscito per infortunio al 24' del primo tempo di Lazio-Milan, ieri sera allo stadio 'Olimpico'. Secondo quanto appreso dalla nostra redazione, gli esami ai quali si è sottoposto oggi il difensore centrale inglese hanno evidenziato una lesione di un muscolo rotatorio dell'anca sinistra. La situazione dell'ex Chelsea verrà rivalutata tra una settimana. Non giocherà, pertanto, il derby di Milano contro l'Inter, in programma domenica 5 febbraio alle ore 20:45 a 'San Siro'.