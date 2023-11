Lecce-Milan, infortuni a Leao e Calabria: le loro condizioni | Serie A News

Pareggio, 2-2, allo stadio 'Via del Mare' tra il Lecce di Roberto D'Aversa e il Milan di Stefano Pioli in occasione della 12^ giornata della Serie A 2023-2024. Diavolo rimontato e sfortunato. Questo perché, nella prima frazione di gioco, ha perso per infortunio Rafael Leão e, quindi, all'intervallo, anche capitan Davide Calabria.