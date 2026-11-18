Le ultime dall'infermeria del Milan verso la sfida con il Frosinone: Strahinja Pavlović è tornato in gruppo, filtra fiducia per Mike Maignan. Le date per Fikayo Tomori e gli altri
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Domenica 22 novembre, alle ore 18:00, allo stadio 'San Siro', si disputerà Milan-Frosinone, partita valida per la 12^ giornata della Serie A 2026-2027. Per l'occasione, con la ripresa degli allenamenti a Milanello dopo la sosta per le Nazionali, cerchiamo di capire quali giocatori — tra i tanti infortunati in casa rossonera — potranno tornare subito a disposizione di mister Rúben Amorim.
Milan-Frosinone: chi recupera per domenica a San SiroSarà certamente della partita Strahinja Pavlović, che già nella giornata di ieri si è allenato regolarmente in gruppo con i compagni. Il problema al rene che lo aveva fermato sembra essere stato completamente smaltito: il difensore serbo, classe 2001, riprenderà dunque il suo posto da titolare al centro della retroguardia dopo aver saltato gli ultimi due match ufficiali, contro il Ferencváros in Europa League e il Genoa in campionato.
Di Mike Maignan vi abbiamo già detto in mattinata: gli accertamenti strumentali hanno escluso qualsiasi lesione nella regione pubo-adduttoria, evidenziando soltanto un semplice risentimento in via di risoluzione. Se nelle prossime 24-48 ore il quadro clinico migliorerà ulteriormente, come appare molto probabile, il portiere e capitano rossonero sarà regolarmente tra i pali in Milan-Frosinone di domenica pomeriggio.
Tempi di rientro per Fikayo Tomori e Ruben Loftus-CheekChi non ci sarà certamente contro i ciociari di Massimiliano Alvini, invece, sono Fikayo Tomori e Ruben Loftus-Cheek, entrambi ancora impegnati nei rispettivi programmi di recupero individuale:
- Fikayo Tomori: il difensore inglese, fermo da fine ottobre per una lesione al flessore mediale della coscia destra, è quello più vicino al rientro in campo. La prossima settimana, infatti, dovrebbe tornare ad allenarsi in gruppo ed essere nuovamente disponibile per Cagliari-Milan di lunedì 30 novembre alle ore 20:45 alla 'Unipol Domus'. Decisamente più difficile, invece, il suo recupero lampo per Olympiacos-Milan del giovedì europeo.
- Ruben Loftus-Cheek: il centrocampista inglese è fermo ai box per un infortunio al flessore della coscia sinistra rimediato nel finale di Udinese-Milan dello scorso 25 ottobre e mancherà almeno per un altro paio di settimane. Per il numero 8 del Diavolo, infatti, è già stato fissato un nuovo consulto medico tra 15 giorni, con l'auspicio che possa essere quello decisivo per ricevere il via libera definitivo al rientro.
Infermeria Milan: il punto sui lungodegenti verso il 2027Restano infine ancora lontani dal poter rivestire la maglia rossonera in partita ufficiale i tre lungodegenti della rosa di Amorim, i cui rientri sono ormai tutti programmati per i primi mesi del nuovo anno:
- Matteo Gabbia: il centrale italiano sta proseguendo il percorso riabilitativo e dovrebbe tornare a disposizione a inizio 2027.
- Samu Chukwueze: per l'esterno offensivo nigeriano il rientro in campo è stimato tra fine gennaio e inizio febbraio 2027.
- Alexis Saelemaekers: tempi più lunghi per il jolly belga, che rivedrà il terreno di gioco soltanto tra febbraio e marzo 2027.
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