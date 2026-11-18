Domenica 22 novembre, alle ore 18:00, allo stadio 'San Siro', si disputerà Milan-Frosinone, partita valida per la 12^ giornata della Serie A 2026-2027. Per l'occasione, con la ripresa degli allenamenti a Milanello dopo la sosta per le Nazionali, cerchiamo di capire quali giocatori — tra i tanti infortunati in casa rossonera — potranno tornare subito a disposizione di mister Rúben Amorim.

Milan-Frosinone: chi recupera per domenica a San Siro

Sarà certamente della partita, che già nella giornata di ieri si è allenato regolarmente in gruppo con i compagni. Il problema al rene che lo aveva fermato sembra essere stato completamente smaltito: il difensore serbo, classe 2001, riprenderà dunque il suo posto da titolare al centro della retroguardia dopo aver saltato gli ultimi due match ufficiali, contro iline ilin campionato.

Di Mike Maignan vi abbiamo già detto in mattinata: gli accertamenti strumentali hanno escluso qualsiasi lesione nella regione pubo-adduttoria, evidenziando soltanto un semplice risentimento in via di risoluzione. Se nelle prossime 24-48 ore il quadro clinico migliorerà ulteriormente, come appare molto probabile, il portiere e capitano rossonero sarà regolarmente tra i pali in Milan-Frosinone di domenica pomeriggio.

Tempi di rientro per Fikayo Tomori e Ruben Loftus-Cheek

Fikayo Tomori : il difensore inglese, fermo da fine ottobre per una lesione al flessore mediale della coscia destra, è quello più vicino al rientro in campo. La prossima settimana, infatti, dovrebbe tornare ad allenarsi in gruppo ed essere nuovamente disponibile per Cagliari-Milan di lunedì 30 novembre alle ore 20:45 alla 'Unipol Domus'. Decisamente più difficile, invece, il suo recupero lampo per Olympiacos-Milan del giovedì europeo.

: il difensore inglese, fermo da fine ottobre per una lesione al flessore mediale della coscia destra, è quello più vicino al rientro in campo. La prossima settimana, infatti, dovrebbe tornare ad allenarsi in gruppo ed essere nuovamente disponibile per di lunedì 30 novembre alle ore 20:45 alla 'Unipol Domus'. Decisamente più difficile, invece, il suo recupero lampo per del giovedì europeo. Ruben Loftus-Cheek: il centrocampista inglese è fermo ai box per un infortunio al flessore della coscia sinistra rimediato nel finale di Udinese-Milan dello scorso 25 ottobre e mancherà almeno per un altro paio di settimane. Per il numero 8 del Diavolo, infatti, è già stato fissato un nuovo consulto medico tra 15 giorni, con l'auspicio che possa essere quello decisivo per ricevere il via libera definitivo al rientro.

Infermeria Milan: il punto sui lungodegenti verso il 2027

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Matteo Gabbia : il centrale italiano sta proseguendo il percorso riabilitativo e dovrebbe tornare a disposizione a inizio 2027 .

: il centrale italiano sta proseguendo il percorso riabilitativo e dovrebbe tornare a disposizione a . Samu Chukwueze : per l'esterno offensivo nigeriano il rientro in campo è stimato tra fine gennaio e inizio febbraio 2027 .

: per l'esterno offensivo nigeriano il rientro in campo è stimato . Alexis Saelemaekers: tempi più lunghi per il jolly belga, che rivedrà il terreno di gioco soltanto tra febbraio e marzo 2027.

Chi non ci sarà certamente contro i ciociari di Massimiliano Alvini, invece, sono, entrambi ancora impegnati nei rispettivi programmi di recupero individuale:Restano infine ancora lontani dal poter rivestire la maglia rossonera in partita ufficiale i tre lungodegenti della rosa di Amorim, i cui rientri sono ormai tutti programmati per i primi mesi del nuovo anno: