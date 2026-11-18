Escluse lesioni per Mike Maignan dopo lo stop in Francia-Turchia: il capitano del Diavolo migliora e punta a tornare titolare domenica in Milan-Frosinone
Milan, Maignan: "Capitano e leader? Ci nasci, non ci diventi"
Un grande sospiro di sollievo, in casa Milan, per le condizioni fisiche di Mike Maignan. Il portiere e capitano rossonero, domenica scorsa, era stato costretto ad uscire all'intervallo di Francia-Turchia di Nations League — sostituito tra i pali da Guillaume Restes del Tolosa — a causa di un fastidioso dolore alla regione pubo-adduttoria rimediato dopo un duro scontro di gioco con il centrocampista avversario İsmail Yüksek.
Sottoposto immediatamente ad accertamenti strumentali al suo rientro a Milano, si è fortunatamente appreso come Maignan non abbia riportato alcuna lesione muscolare o tendinea. Visto lo storico infortuni di 'Magic Mike' nelle ultime stagioni, soprattutto al rientro dagli impegni internazionali con la sua Nazionale, a Milanello si temeva uno stop forzato di diverse settimane e invece, per fortuna del Diavolo, così non sarà.
Esami ok per Maignan: il piano verso Milan-FrosinoneIl risentimento accusato dal numero 16 rossonero è infatti già in fase di progressivo miglioramento e, come riferito dal quotidiano 'Tuttosport' oggi in edicola, nel corso delle prossime 24-48 ore il quadro clinico dovrebbe diventare anche maggiormente rassicurante sotto il profilo medico.
Ciò porterà regolarmente Maignan alla convocazione per Milan-Frosinone, partita valida per la 12^ giornata della Serie A 2026-2027 in programma domenica 22 novembre, alle ore 18:00, allo stadio 'San Siro'. La situazione fisica del capitano sarà ovviamente monitorata giorno per giorno dallo staff medico rossonero e da mister Rúben Amorim, ma filtra grande ottimismo sul fatto che contro la squadra di Massimiliano Alvini — autentica rivelazione di questo primo scorcio di campionato — il portiere francese sarà regolarmente al suo posto a guidare la retroguardia.
I numeri stagionali di 'Magic Mike' con il MilanAvere a disposizione il proprio leader difensivo rappresenta una notizia fondamentale per l'equilibrio tattico del Milan, specialmente in una gara insidiosa che segna la ripresa del campionato dopo la sosta. Finora, in questa stagione, Mike Maignan ha disputato complessivamente 1.197 minuti in 14 partite ufficiali tra Serie A (11 presenze) ed Europa League (3 gettoni).
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