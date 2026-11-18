Un grande sospiro di sollievo, in casa Milan, per le condizioni fisiche di Mike Maignan. Il portiere e capitano rossonero, domenica scorsa, era stato costretto ad uscire all'intervallo di Francia-Turchia di Nations League — sostituito tra i pali da Guillaume Restes del Tolosa — a causa di un fastidioso dolore alla regione pubo-adduttoria rimediato dopo un duro scontro di gioco con il centrocampista avversario İsmail Yüksek.

Sottoposto immediatamente ad accertamenti strumentali al suo rientro a Milano, si è fortunatamente appreso come Maignan non abbia riportato alcuna lesione muscolare o tendinea. Visto lo storico infortuni di 'Magic Mike' nelle ultime stagioni, soprattutto al rientro dagli impegni internazionali con la sua Nazionale, a Milanello si temeva uno stop forzato di diverse settimane e invece, per fortuna del Diavolo, così non sarà.

Esami ok per Maignan: il piano verso Milan-Frosinone

Il risentimento accusato dal numero 16 rossonero è infatti già in fase di progressivo miglioramento e, come riferito dal quotidiano 'Tuttosport' oggi in edicola, nel corso delle prossimeil quadro clinico dovrebbe diventare anche maggiormente rassicurante sotto il profilo medico.

Ciò porterà regolarmente Maignan alla convocazione per Milan-Frosinone, partita valida per la 12^ giornata della Serie A 2026-2027 in programma domenica 22 novembre, alle ore 18:00, allo stadio 'San Siro'. La situazione fisica del capitano sarà ovviamente monitorata giorno per giorno dallo staff medico rossonero e da mister Rúben Amorim, ma filtra grande ottimismo sul fatto che contro la squadra di Massimiliano Alvini — autentica rivelazione di questo primo scorcio di campionato — il portiere francese sarà regolarmente al suo posto a guidare la retroguardia.

I numeri stagionali di 'Magic Mike' con il Milan

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Avere a disposizione il proprio leader difensivo rappresenta una notizia fondamentale per l'equilibrio tattico del Milan, specialmente in una gara insidiosa che segna la ripresa del campionato dopo la sosta. Finora, in questa stagione,ha disputato complessivamentetra(11 presenze) ed(3 gettoni).Il suo bilancio personale parla fin qui diin tutte le competizioni — alla media dunque di poco più di una rete incassata per gara — emessi a referto. L'ex estremo difensore di Lille e PSG si è inoltre 'macchiato' di un'espulsione pesante, lo scorso 22 ottobre, in occasione della sconfitta esterna per 3-0 maturata indi Europa League: un episodio archiviato, prima del nuovo spavento con la Francia fortunatamente rientrato.