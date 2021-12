Il Milan perde anche Pellegri: le condizioni dell’attaccante | PM News

Pietro Pellegri, uscito dopo 15' di Milan-Salernitana, ha chiuso qui il suo 2021. Ecco come sta l'ex attaccante di Genoa e Monaco

Pietro Pellegri, uscito per un infortunio muscolare dopo 15' di Milan-Salernitana, ha chiuso qui il suo 2021. L'ex attaccante di Genoa e Monaco, infatti, ha svolto un esame che ha confermato la presenza di una lesione al muscolo lungo adduttore destro. Controllo previsto fra una decina di giorni. Dopo Rafael Leao, dunque, il Diavolo dovrà anche rinunciare a Pellegri per i prossimi impegni di campionato.