Brutte notizie per Leao: le condizioni del portoghese | PM News

Rafael Leao, uscito nell'intervallo di Milan-Salernitana, non dovrebbe giocare Milan-Liverpool di domani sera. Il numero 17 portoghese, infatti, ha rimediato una forte contusione muscolare alla coscia posteriore destra in occasione della partita contro i campani di Stefano Colantuono. Un trauma, che, come appreso dalla nostra redazione, di fatto gli ha causato una piccola lesione muscolare del bicipite femorale.