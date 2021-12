Calciomercato Milan – Vice Theo, si guarda in casa Manchester United

Il calciomercato di gennaio si avvicina e il Milan, contrariamente a quanto detto pubblicamente qualche giorno fa dal direttore tecnico Paolo Maldini, farà più di qualche operazione in entrata. C'è da sistemare, infatti, il centro della difesa, che ha perso Simon Kjær per infortunio fino al termine della stagione. Andrà poi fatta un'operazione a centrocampo, visto la partenza di Franck Kessié e Ismaël Bennacer per la Coppa d'Africa. Infine, visti i tanti infortuni di Pietro Pellegri, non è utopia pensare all'arrivo di un altro centravanti. Ma non è tutto ...