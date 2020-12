Genoa-Milan, Ibrahimovic e Saelemaekers in gruppo: le ultime

GENOA MILAN ULTIME NEWS – Intervenuto ai microfoni di Sky Sport, il giornalista Manuele Baiocchini ha fatto il punto sugli infortunati in casa Milan: “Per quanto riguarda il mercato di gennaio il Milan proverà a cogliere le opportunità e guarderà alle necessità come il difensore centrale. Il centravanti dovrà rappresentare un’opportunità. Ibrahimovic sta meglio, per la prima volta oggi ha sostenuto un allenamento in gruppo. Una sessione di scarico e non particolarmente intensa ma sia Ibra che Saelemaekers c’erano. Per capire se tornerà a disposizione bisognerà aspettare l’allenamento di domani. Gabbia e Bennacer nel pomeriggio faranno controlli strumentali e c’è un po’ di preoccupazione. L’algerino ha avuto uno stiramento al flessore della coscia destra mentre per gabbia bisognerà valutare se ci sono interessamenti al legamento del ginocchio. Kjaer sta meglio ma non ancora al 100% e si è allenato in palestra. Difficile la sua presenza con il Genoa”.

