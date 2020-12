Europa League – Stella Rossa-Milan ai sedicesimi di finale | News

Stella Rossa-Milan ai sedicesimi di finale di Europa League

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Sarà lo stadio ‘Marakana‘ di Belgrado il teatro della prossima sfida del Milan di Stefano Pioli in Europa League. I rossoneri, infatti, affronteranno la Stella Rossa allenata dall’ex centrocampista Dejan Stanković, visto in Italia con Lazio e Inter. “L’urna di Nyon ha sorteggiato gli accoppiamenti per i sedicesimi di finale di UEFA Europa League: il Milan, testa di serie dopo aver vinto il Gruppo H, affronterà la Stella Rossa“, ha scritto il sito web ufficiale del club rossonero.

"Le gare di andata della prima fase a eliminazione diretta della coppa, che i rossoneri giocheranno in trasferta, sono in programma per giovedì 18 febbraio, invece quelle di ritorno, quando il Diavolo sarà di scena a 'San Siro', sono in programma giovedì 25 febbraio. Nel giorno successivo si svolgerà il sorteggio degli ottavi di finale", conclude il comunicato del club rossonero.