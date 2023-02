Fiorentina, Milenkovic lascia il campo: da valutare in vista del Milan

Nel pomeriggio di domenica 19 febbraio, sono andate in scena due gare alle ore 15:oo. Tra queste spicca senza dubbio il derby toscano tra la Fiorentina di Vincenzo Italiano e l' Empoli . La Viola, oltre alle difficoltà espresse a livello di gioco, ha dovuto far fronte ad un'ulteriore problematica, ovverosia l'infortunio di Nikola Milenkovic .

Il serbo ha lasciato il campo prima del termine del primo tempo, al 40', ed ha lasciato il posto ad Igor, toccandosi l'adduttore. Ancora non si conosce l'entità dell'infortunio e potrebbero essere necessari esami più approfonditi per sapere i tempi di recupero, ma sicuramente Milenkovic rimane in dubbio per la gara contro il Milan, che si giocheerà il 4 marzo allo stadio Artemio Franchi di Firenze. Milan, derby di mercato con l'Inter per un giovane difensore >>>