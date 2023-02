Calciomercato Milan – Derby con l’Inter in arrivo per Scalvini?

Il Milan potrebbe muoversi in vari ruoli nella sessione estiva di calciomercato. Oltre all'attacco , i rossoneri potrebbero ricercare rinforzi in difesa: Kjaer non potrà garantire ancora per molto le sue prestazioni ad alto livello, a causa dell'età. Quindi, nonostante il boom di Thiaw , il Milan potrebbe cercare un altro difensore: per Scalvini , ci potrebbe essere un derby con l' Inter . La valutazione dell' Atalanta sarebbe già molto alta.

Calciomercato Milan, derby per Scalvini?

Secondo quanto riportato da InterLive, per Scalvini ci potrebbe essere un derby tra Inter e Milan. I nerazzurri potrebbero prenderlo per sostituire Skriniar, mentre i rossoneri, lo potrebbero seguire solo in caso di una cessione onerosa (si fà l'esempio di Kalulu). Questo, perché la valutazione dell'Atalanta sarebbe molto alta, date le qualità e la giovane età del ragazzo. Il calciatore della Dea, è stato utilizzato anche come mediano, per questo potrebbe essere un ottimo jolly per Pioli o per Inzaghi.