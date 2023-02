Atalanta, infortunio per Hateboer: salta anche il Milan

Dopo essere uscito nel corso della sfida con la Lazio, sono stati svolti degli esami strumentali su Hans Hateboer per capire quale fosse l'entità dell'infortunio. Questi hanno rivelato la rottura del legamento crociato, come comunicato sul sito ufficiale del club. L'olandese, in questo modo, sarà assente per la sfida al Milan del 26 febbraio.