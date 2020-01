Verso Milan-Sampdoria: già 50mila biglietti venduti: effetto Ibrahimovic

NEWS MILAN – Sarà un’epifania a tinte rossonere quella del 6 gennaio 2020. Mancano ancora quattro giorni a Milan-Sampdoria, il cui calcio d’inizio è fissato alle ore 15:00 di lunedì, ma sono già stati venduti oltre 50mila biglietti. A riportarlo è il “Corriere della Sera”, che naturalmente sottolinea l’effetto del ritorno di Ibrahimovic in rossonero. Effettivamente era da tempo che non si vedeva tanto entusiasmo in casa Milan.

Dunque, dopo la cinquina di Bergamo e dopo il periodo di vacanza, il Diavolo è chiamato a rispondere davanti alla sua gente. Sarà un giorno di festa, la prima partita dell’anno con il ritorno del bomber più voluto e cercato. Ibrahimovic potrebbe infatti essere della partita, le intenzioni del giocatore sono chiare: vuole giocare. Conosciamo Ibrahimovic e avevamo pochi dubbi in merito, ma è già il suo momento?

Piatek scalda, ovviamente, i motori. Le voci di mercato intorno al polacco si fanno insistenti, ma l’attaccante preme per rimanere. Intanto lunedì pomeriggio arriva una Sampdoria ferita e con un obiettivo da raggiungere, la salvezza. Per farlo Ranieri deve ottenere più punti possibile a partire dalla sfida di San Siro, il cammino dei blucerchiati finora non è andato di pari passo con le aspettative, ecco quindi che la Sampdoria è chiamata comunque all’impresa.

Gli ingredienti per una grande giornata di sport ci sono, questa volta, anche tutti gli interpreti. Intanto Ibrahimovic parla già da leader alla conferenza stampa di presentazione, continua a leggere >>>

SEGUICI SU: Facebook /// Twitter /// Instagram /// Telegram

SCARICA LA NOSTRA APP: iOS /// Android