Verso Milan-Sampdoria, Ibrahimovic potrebbe già giocare

CALCIOMERCATO MILAN – Come viene riportato dalla Gazzetta dello Sport, Ibrahimovic ha sorpreso tutti (o forse no). Dopo una giornata lunghissima, iniziata molto preso, Zlatan ha voluto allenarsi in palestra a Milanello, a testimonianza della sua mentalità vincente.

La sensazione è che Ibrahimovic possa chiedere già a Stefano Pioli di poter giocare un pezzo di gara contro la Sampdoria, in programma lunedì prossimo a San Siro. Chi lo ha visto da vicino a Milanello ha trovato l’attaccante tiratissimo, già in ottima forma. Certo, due mesi di assenza dalla partite possono farsi sentire, ma Zlatan è diverso da tutti gli altri. Intanto ecco i 50 giocatori del futuro: tra questi c’è anche un talento rossonero, continua a leggere >>>

