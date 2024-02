Biglietti Milan-Slavia Praga: vendita libera in corso | Europa League News

A partire dalla fase di vendita libera, gli Under 16 - se accompagnati da un adulto che contestualmente acquista un biglietto a prezzo pieno - potranno usufruire della tariffa speciale da € 19,00 in determinati settori.

A partire dalle ore 17:00 di venerdì 23 febbraio, sempre su singletickets.acmilan.com alla sezione "Club 1899", saranno acquistabili anche le esperienze Premium con Hospitality".

