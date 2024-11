Biglietti Milan-Genoa – Una serata storica per i 125 Anni del Milan

INIZIATIVE A FAVORE DI FONDAZIONE MILAN

Come già avvenuto in occasione della partita Milan-Monza della scorsa stagione, che ha portato al restauro di un campo da calcio nel Municipio 9 di Milano in memoria di Davide Astori, anche per Milan-Genoa parte del ricavato sarà devoluto a Fondazione Milan. Per ogni biglietto venduto, infatti, saranno destinati 2€ al progetto "Il Milan per tutti", un'iniziativa che promuove l'inclusione sociale, sostenendo persone con disabilità fisiche o intellettivo-relazionali e giovani a rischio di emarginazione. I tifosi che desiderano contribuire ulteriormente potranno farlo direttamente sul sito sostieni.fondazionemilan.org.