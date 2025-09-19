Milan-Fiorentina, apre oggi la vendita dei biglietti per il match di San Siro

Pianeta Milan
Apre oggi la vendita dei biglietti per Milan-Fiorentina, match che andrà in scena il 19 ottobre a San Siro. Ecco a che ora
Il prossimo match casalingo per i rossoneri di Allegri sarà Milan-Napoli, in programma per domenica 28 settembre, ore 20:45. Dopodiché, il successivo impegno a San Siro, sarà Milan-Fiorentina. L'appuntamento per la sfida contro Pioli, ex allenatore rossonero, è per il 19 ottobre. La vendita dei biglietti aprirà domani, 19 settembre, alle ore 12:00. Di seguito, si riportano le informazioni circa la vendita dei biglietti per seguire il match dal vivo.

Milan-Fiorentina, ecco quando apre la vendita dei biglietti

(fonte: acmilan.com)

"Dopo la sosta per le Nazionali di ottobre, il Milan tornerà in campo a San Siro domenica 19 alle 20.45 nel posticipo della 7ª giornata di Serie A contro la Fiorentina. Sarà la sfida numero 184, con 81 successi rossoneri, 53 vittorie viola e 49 pareggi a completare i precedenti.

I biglietti per Milan-Fiorentina sono disponibili online su booking.acmilan.com, al Ticket Office di Casa Milan, al Flagship Store di via Dante e sui circuiti Vivaticket secondo la seguente modalità:

Fase Abbonati: dalle ore 12.00 di venerdì 19 settembre alle ore 23.59 di domenica 21 settembre, ciascun abbonato potrà acquistare fino a 4 biglietti, con listino dedicato.

Fase Milan Club: dalle ore 12.00 di venerdì 19 settembre alle 23.59 di domenica 21 settembre, ogni possessore di CRN Card richiesta tramite AIMC può acquistare fino a 4 biglietti, tutti intestati a titolari di CRN Card richiesta tramite AIMC, con listino dedicato.

Vendita Libera: dalle ore 15.00 di lunedì 22 settembre e fino a esaurimento delle disponibilità, con la possibilità per ciascun tifoso di acquistare fino a 4 biglietti.

PREZZI E PROMOZIONI

Il prezzo dei biglietti per Milan-Fiorentina parte da 19€, in vendita libera.

Già a partire dalla fase abbonati, gli Under 16 potranno usufruire della tariffa speciale da 14€ in determinati settori, mentre per gli Over 60 ci saranno prezzi scontati a partire da 24€ in alcune zone dello stadio.

TIFOSI CON DISABILITÀ

Il biglietto per Milan-Fiorentina ha un costo di 25€, comprensivo del titolo d'accesso per il tifoso con disabilità e per il suo accompagnatore maggiorenne. Per accedere alla vendita, che sarà disponibile nelle prossime settimane, è necessario registrarsi o effettuare l'accesso al portale dedicato, seguendo le istruzioni riportate al seguente link.

CLUB 1899

Acquista i biglietti Premium con Hospitality per tutte le gare casalinghe del Milan nella Serie A 2025/26. Vai su booking.acmilan.com, scegli il match che ti interessa e acquista la tua experience preferita per vivere una giornata esclusiva. Se hai un'azienda o una partita IVA, sorprendi i tuoi clienti e crea opportunità di business nelle aree più importanti di San Siro. I posti più esclusivi dello stadio con un raffinato servizio di ristorazione per vivere momenti indimenticabili. Contattaci per scoprire i benefit".

