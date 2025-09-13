Biglietti Milan-Napoli, prosegue la fase di vendita libera

Pianeta Milan
MILAN-NAPOLI

Milan-Napoli è in programma per domenica 28 settembre. La sfida sarà valevole per la quinta giornata di Serie A. Ecco tutte le informazioni riguardo alla vendita dei biglietti
Nella partita valevole per la quinta giornata di Serie A, il Milan di Massimiliano Allegri scenderà in campo a San Siro contro il Napoli. Sarà il primo big-match della stagione per i rossoneri, domenica 28 settembre alle 20.45. Sono 177 i precedenti tra le due squadre. 70 successi rossoneri, 54 pareggi e 53 vittorie azzurre.

Informazioni di vendita

I tifosi residenti nella Regione Campania potranno acquistare i biglietti settore ospiti (Terzo Anello Verde) solo se in possesso di tessera del tifoso rilasciata dalla squadra ospite.

I tifosi residenti nella Regione Campania potranno acquistare anche in altri settori solo se possessori di CRN Card emessa entro domenica 31 agosto 2025.

I biglietti acquistati per questa partita non saranno cedibili.

Biglietti

I biglietti per Milan-Napoli sono disponibili online su booking.acmilan.com, al Ticket Office di Casa Milan, al Flagship Store di via Dante e sui circuiti Vivaticket secondo la seguente modalità.

Fase Abbonati: dalle ore 12 di martedì 2 settembre alle ore 23.59 di giovedì 4 settembre, ciascun abbonato potrà acquistare fino a 4 biglietti, con listino dedicato.

Fase Milan Club: dalle ore 12 di mercoledì 3 settembre alle 23.59 di giovedì, ogni possessore di CRN Card richiesta tramite AIMC può acquistare fino a 4 biglietti, tutti intestati a titolari di CRN Card richiesta tramite AIMC, con listino dedicato.

Vendita Libera: dalle ore 15 di venerdì 5 settembre e fino ad esaurimento delle disponibilità, con la possibilità per ciascun tifoso di acquistare fino a 4 biglietti.

PREZZI E PROMO

Il prezzo dei biglietti per Milan-Napoli parte da 44€. Gli Under 16 e gli Over 60 potranno usufruire di speciali tariffe nel Primo Verde Family, già a partire dalla fase abbonati.

TIFOSI CON DISABILITÀ

Il biglietto per Milan-Napoli ha un costo di 35€, comprensivo del titolo d'accesso per il tifoso con disabilità e per il suo accompagnatore maggiorenne. Per accedere alla vendita è necessario registrarsi o effettuare l'accesso al portale dedicato, seguendo le istruzioni riportate al seguente link. I tifosi con disabilità e i loro accompagnatori residenti nella Regione Campania, potranno acquistare il biglietto esclusivamente se in possesso di CRN Card emessa entro domenica 31 agosto 2025.

