Femminile, Milan-Ternana Women: ecco i prezzi dei biglietti

( fonte: acmilan.com ) - Si chiude con una partita casalinga, al Velodromo Attilio Pavesi di Fiorenzuola d'Arda, l'esperienza in Serie A Women's Cup del Milan : l'avversaria, nella terza giornata del Gruppo C, è la matricola Ternana Women. Una sfida non completamente inedita - c'è un precedente che risale alla Coppa Italia 2022/23 - in cui le rossonere di Suzanne Bakker vogliono riscattare le sconfitte contro Sassuolo e Roma, trovare il primo successo ufficiale della stagione e trovare buone indicazioni in vista del via al campionato. Si gioca domenica 14 settembre alle 15.00.

Per Milan-Ternana Women è aperta la vendita dei biglietti al prezzo di 5€. I tagliandi sono disponibili su Vivaticket; nella scheda evento, attraverso l'opzione "Trova rivenditore", è possibile filtrare per regione e provincia così da scoprire i punti fisici della zona più vicini. Non sarà possibile acquistare i biglietti direttamente allo stadio, raggiungibile in auto - l'impianto è a breve distanza dall'uscita Fiorenzuola dell'autostrada A1 ed è disponibile un ampio parcheggio gratuito nelle vicinanze - e in treno, con la stazione di Fiorenzuola che dista meno di 1km a piedi: per informazioni sui collegamenti vi invitiamo a consultare la pagina di Trenitalia.