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Milan-Atalanta, biglietti in vendita libera: ecco tutte le modalità d’acquisto

Info e prezzi biglietti Milan-Atalanta a San Siro Serie A 2025-2026
Il primo match casalingo del Milan di Massimiliano Allegri in Serie A nel mese di maggio sarà quello contro l'Atalanta di Raffaele Palladino: c'è ancora tempo per acquistare i biglietti per la partita di 'San Siro'. Ecco come fare
Daniele Triolo Redattore 

In occasione del primo appuntamento casalingo del mese di maggio, il Milan scenderà in campo contro la Atalanta nel match valido per la 36ª giornata del campionato di Serie A. Sarà lo scontro numero 150 tra le due squadre: il bilancio vede 69 vittorie rossonere, 31 successi bergamaschi e 49 pareggi a completare il computo dei precedenti.

INFORMAZIONI GENERALI

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La data e l'ora di Milan-Atalanta non sono state ancora definite.

BIGLIETTI

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I biglietti per Milan-Atalanta sono disponibili online su booking.acmilan.com, al Ticket Office di 'Casa Milan', al Flagship Store di via Dante e sui circuiti VivaTicket in vendita libera: dalle ore 15:00 dello scorso lunedì 13 aprile e fino a esaurimento delle disponibilità.

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PROMOZIONI

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Il prezzo dei biglietti per Milan-Atalanta parte da € 29,00. Gli Under 16 e gli Over 60 potranno usufruire di tariffe dedicate in alcune zone dello stadio a partire da € 24,00.

MATCHDAY UPGRADES

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Rendi ancora più speciale la tua esperienza a 'San Siro' aggiungendo al biglietto i nostri nuovi servizi:

  • Fast Track: consente di evitare le code agli ingressi di 'San Siro', accedendo più rapidamente tramite un varco dedicato. Il prezzo di acquisto del Fast Track parte da € 5,00 e può essere acquistato fino al fischio d'inizio, in alcuni settori selezionati.

  • Sports Pub post-match access: vivi il post-partita nel nuovo Sports Pub situato all'interno di 'San Siro', dove l'atmosfera elettrizzante del matchday si fonde con l'accoglienza di un pub in stile inglese, moderno e dalla ricca offerta di cibo e bevande. Il prezzo di acquisto è di € 10,00.

    • Tutti i servizi possono essere acquistati dai tifosi già in possesso di un titolo d'accesso allo stadio.

    TIFOSI CON DISABILITÀ

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    Il biglietto per Milan-Atalanta ha un costo di € 25,00, comprensivo del titolo d'accesso per il tifoso con disabilità e per il suo accompagnatore maggiorenne. Per accedere alla vendita è necessario registrarsi o effettuare l'accesso al portale dedicato, seguendo le istruzioni riportate al seguente link.

    CLUB 1899

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