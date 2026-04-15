Milan-Atalanta, biglietti in vendita libera: ecco tutte le modalità d’acquisto

PROMOZIONI—
Il prezzo dei biglietti per Milan-Atalanta parte da € 29,00. Gli Under 16 e gli Over 60 potranno usufruire di tariffe dedicate in alcune zone dello stadio a partire da € 24,00.
MATCHDAY UPGRADES—
Rendi ancora più speciale la tua esperienza a 'San Siro' aggiungendo al biglietto i nostri nuovi servizi:
Tutti i servizi possono essere acquistati dai tifosi già in possesso di un titolo d'accesso allo stadio.
TIFOSI CON DISABILITÀ—
Il biglietto per Milan-Atalanta ha un costo di € 25,00, comprensivo del titolo d'accesso per il tifoso con disabilità e per il suo accompagnatore maggiorenne. Per accedere alla vendita è necessario registrarsi o effettuare l'accesso al portale dedicato, seguendo le istruzioni riportate al seguente link.
CLUB 1899
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