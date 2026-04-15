Milan-Atalanta, biglietti in vendita libera: ecco tutte le modalità d’acquisto

Il primo match casalingo del Milan di Massimiliano Allegri in Serie A nel mese di maggio sarà quello contro l'Atalanta di Raffaele Palladino: c'è ancora tempo per acquistare i biglietti per la partita di 'San Siro'. Ecco come fare

In occasione del primo appuntamento casalingo del mese di maggio, il Milan scenderà in campo contro la Atalanta nel match valido per la 36ª giornata del campionato di Serie A . Sarà lo scontro numero 150 tra le due squadre: il bilancio vede 69 vittorie rossonere, 31 successi bergamaschi e 49 pareggi a completare il computo dei precedenti.

La data e l'ora di Milan-Atalanta non sono state ancora definite.

BIGLIETTI

I biglietti per Milan-Atalanta sono disponibili online su booking.acmilan.com, al Ticket Office di 'Casa Milan', al Flagship Store di via Dante e sui circuiti VivaTicket in vendita libera: dalle ore 15:00 dello scorso lunedì 13 aprile e fino a esaurimento delle disponibilità.