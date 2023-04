Champions League, Milan-Inter: tutte le info sui biglietti | NEWS

Le info sui biglietti di Milan-Inter. Da venerdì 21 aprile è possibile acquistare i tagliandi per la Club 1899

(fonte:acmilan.com) - Il cammino del Milan in Champions League prosegue con la Semifinale di andata, in programma a San Siromercoledì 10 maggio alle 21.00. L'avversario è l'Inter, in un Derby milanese dal sapore europeo.