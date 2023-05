Champions League, da giovedì in vendita i biglietti per Inter-Milan | News

Secondo quanto riferisce il Milan sul proprio sito ufficiale, da giovedì sarà possibile acquistare i biglietti per il ritorno contro l'Inter

(fonte acmilan.com) - AC Milan comunica che i biglietti per il Settore Ospiti relativi a Inter-Milan, gara di ritorno delle Semifinali di Champions League in programma martedì 16 maggio alle 21.00 a San Siro, saranno in vendita sul sito singletickets.acmilan.com a partire da giovedì 4 maggio alle 12.00 e fino a esaurimento posti. La vendita è riservata agli abbonati.