Biglietti Milan-Venezia, ecco tutti i prezzi: la cifra base è molto allettante

PROMOZIONI

A partire dalla fase di vendita libera, presso il Ticket Office di Casa Milan, il Flagship Store di via Dante e i punti fisici Vivaticket, gli Under 16 accompagnati da un adulto potranno usufruire della tariffa speciale da 14€ in determinati settori, mentre per gli Over 60 ci saranno prezzi scontati a partire da 19€ in alcune zone dello stadio.