Biglietti Milan-Lecce, impennata nelle vendite. E mancano ancora 3 giorni!

Dopo il successo di domenica sera nel derby di Milano contro l' Inter , il Milan di Paulo Fonseca si prepara a tornare in campo nell’anticipo della 6^ giornata della Serie A 2024-2025 contro il Lecce . Partita in programma venerdì 27 settembre alle ore 20:45 a 'San Siro'.

Secondo quanto si apprende, nelle ore 24 ore successive dal gol decisivo di Matteo Gabbia all'89' del derby di Milano vinto poi dal Diavolo per 1-2, la vendita dei biglietti per Milan-Lecce ha subito un'accelerata: venduti oltre 4500 tagliandi per la sfida contro i salentini in quel breve lasso di tempo.