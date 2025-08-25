Biglietti Milan-Lecce, prezzi e promozioni: costo base allettante

PREZZI E PROMOZIONI MILAN-LECCE—
Il prezzo dei biglietti parte da 5€. Gli Under 30 potranno usufruire di speciali tariffe in diversi settori, a partire da 5€.
TIFOSI CON DISABILITÀ—
Il biglietto per Milan-Lecce ha un costo di 10€, comprensivo del titolo d'accesso per il tifoso con disabilità e per il suo accompagnatore maggiorenne. Per accedere alla vendita, che sarà disponibile nelle prossime settimane, è necessario registrarsi o effettuare l'accesso al portale dedicato, seguendo le istruzioni riportate al seguente link.
CLUB 1899—
Acquista i biglietti Premium con Hospitality per tutte le gare casalinghe del Milan 2025/26. Vai su booking.acmilan.com, scegli il match che ti interessa e acquista la tua experience preferita per vivere una giornata esclusiva. Se hai un'azienda o una partita IVA, sorprendi i tuoi clienti e crea opportunità di business nelle aree più importanti di San Siro. I posti più esclusivi dello stadio con un raffinato servizio di ristorazione per vivere momenti indimenticabili. Contattaci per scoprire i benefit.
