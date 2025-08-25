Biglietti Milan-Lecce, prezzi e promozioni: costo base allettante

TIFOSI CON DISABILITÀ

Il biglietto per Milan-Lecce ha un costo di 10€, comprensivo del titolo d'accesso per il tifoso con disabilità e per il suo accompagnatore maggiorenne. Per accedere alla vendita, che sarà disponibile nelle prossime settimane, è necessario registrarsi o effettuare l'accesso al portale dedicato, seguendo le istruzioni riportate al seguente link.