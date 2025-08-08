Biglietti Milan, al via la vendita per i tifosi con disabilità

CARATTERISTICHE DELL'ABBONAMENTO

L'abbonamento a tariffa agevolata per i settori riservati a tifosi con disabilità e i loro accompagnatori per la stagione 2025/26 comprende tutte le partite stagionali di Serie A disputate dalla Prima Squadra maschile rossonera presso lo stadio San Siro.

A seguito di un proficuo dialogo con il Comune e le associazioni coinvolte, l'abbonamento avrà un costo di 350€, comprensivo di accesso per la persona con disabilità e l'accompagnatore maggiorenne designato nel settore Primo Arancio.

I tifosi non deambulanti che sottoscrivono un abbonamento stagionale possono richiedere un abbonamento per il Park D di via Tesio, valido per tutte le partite di Serie A 2025/26. Per i tifosi deambulanti che sottoscrivono un abbonamento stagionale, il parcheggio è disponibile a pagamento su parkforfun.com per ciascun evento fino a esaurimento posti.

MODALITÀ DI ACQUISTO

A partire dalle ore 14.30 di lunedì 11 agosto e fino alle ore 23.59 di martedì 12 agosto, sarà possibile acquistare gli abbonamenti 2025/26 per tifosi con disabilità e relativi accompagnatori online sul portale dedicato, previa registrazione allo stesso entro le ore 10.00 di lunedì 11 agosto e sottoscrizione della CRN Card.

Eventuali disponibilità residue verranno messe a disposizione nei giorni successivi. Per aggiornamenti e per tutte le informazioni relative alla registrazione sul portale, è possibile consultare la pagina dedicata.

INFORMAZIONI AGGIUNTIVE

L'intero ricavato derivante dalla vendita degli abbonamenti sarà destinato a progetti dedicati all'inclusione e allo sport per tutte le abilità. Una parte sarà investita per garantire un'accoglienza sempre più inclusiva all'interno dello stadio. La quota più significativa dei proventi sarà invece destinata al progetto "Generazione Sport" del Comune di Milano, con un focus particolare sulle attività di avviamento allo sport per giovani con disabilità.

Per necessità relative a registrazione, acquisto degli abbonamenti e modalità di cambio nominativo dell'accompagnatore, sarà possibile fare riferimento all'indirizzo email dao@acmilan.com