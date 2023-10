Biglietti Milan-Juventus, quanti ne rimangono ancora? | Serie A News

Ecco le informazioni utili in merito al numero di biglietti rimasti per il big match della 9^ giornata di Serie A tra Milan e Juventus

Alle ore 20:45 di domenica 22 ottobre , allo stadio San Siro, si terrà il tanto atteso big match tra Milan e Juventus . Una sfida, quella della 9^ giornata del campionato di Serie A , che mette in palio tre punti importantissimi in ottica classifica. I rossoneri non vorranno lasciare la testa della graduatoria e un eventuale successo contro la 'Vecchia Signora' permetterebbe di mettere un gap importante tra i due club.

Ma quanti biglietti rimangono a disposizione per Milan-Juventus? Il match è sold out e la disponibilità per eventuali tagliandi aggiuntivi verrà comunicata dal club. Questo il messaggio che appare sul sito del Diavolo: "I biglietti per questa partita sono momentaneamente terminati. Eventuali ulteriori disponibilità verranno messe in vendita su questo sito".